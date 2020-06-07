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Америка предложила России помощь с ликвидацией последствий аварии в Норильске

, ИА "Амител"
Российский МИД поблагодарил за предложение
Фото: axar.az

Фото: axar.az

Госсекретарь США Майк Помпео предложил России помощь в ликвидации последствий разлива нефти в Норильске, пишут "РИА Новости".

Он назвал эту ситуацию печальной и отметил, что несмотря на трудности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, американская сторона готова предоставить техническую экспертизу и помощь в ликвидации последствий. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила Помпео за предложение. Она напомнила, что не так давно стороны взаимно осуществили поставки аппаратов искусственной вентиляции легких. 

"Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество", — сказала Захарова. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

7.06.2020 13:42
- гость -

Она напомнила, что не так давно стороны взаимно осуществили поставки аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как будто, без неё не помнят про самолёты с ненужными россиянам аппаратами ИВЛ.

7.06.2020 13:51
- гость -

Нет сомнений, что и как в случае с горящими лесами и сейчас от помощи откажутся. Так как в случае появления там лиц не подконтрольных кремлю истинный масштаб трагедии сразу станет достоянием общественности. А тут у нас скоро Парад Победы и Процедура Обнуления...

7.06.2020 13:58
гость

Молодцы американцы, надо им предложить помощь в разгоне погромщиков магазинов. Они тоже откажутся, будет один один. А чтобы Россия от помощи не отказывалась, американцам надо предложить России финансовую помощь на ликвидацию последствий аварии, от денег еще никто никогда не отказывался

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