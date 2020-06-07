Америка предложила России помощь с ликвидацией последствий аварии в Норильске

Госсекретарь США Майк Помпео предложил России помощь в ликвидации последствий разлива нефти в Норильске, пишут "РИА Новости".

Он назвал эту ситуацию печальной и отметил, что несмотря на трудности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, американская сторона готова предоставить техническую экспертизу и помощь в ликвидации последствий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила Помпео за предложение. Она напомнила, что не так давно стороны взаимно осуществили поставки аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество", — сказала Захарова.