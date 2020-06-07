Америка предложила России помощь с ликвидацией последствий аварии в Норильске

Госсекретарь США Майк Помпео предложил России помощь в ликвидации последствий разлива нефти в Норильске, пишут "РИА Новости".
Он назвал эту ситуацию печальной и отметил, что несмотря на трудности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, американская сторона готова предоставить техническую экспертизу и помощь в ликвидации последствий.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила Помпео за предложение. Она напомнила, что не так давно стороны взаимно осуществили поставки аппаратов искусственной вентиляции легких.
"Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество", — сказала Захарова.
Комментарии
Она напомнила, что не так давно стороны взаимно осуществили поставки аппаратов искусственной вентиляции легких.
Как будто, без неё не помнят про самолёты с ненужными россиянам аппаратами ИВЛ.
Нет сомнений, что и как в случае с горящими лесами и сейчас от помощи откажутся. Так как в случае появления там лиц не подконтрольных кремлю истинный масштаб трагедии сразу станет достоянием общественности. А тут у нас скоро Парад Победы и Процедура Обнуления...
Молодцы американцы, надо им предложить помощь в разгоне погромщиков магазинов. Они тоже откажутся, будет один один. А чтобы Россия от помощи не отказывалась, американцам надо предложить России финансовую помощь на ликвидацию последствий аварии, от денег еще никто никогда не отказывался