Жительницу Барнаула задержали с закладкой в лесу

Сотрудники ППС у одного из домов на улице Силикатной задержали 40-летнюю женщину. При ней обнаружили сверток с наркотическим средством.

Задержанная рассказала, что получила информацию на местонахождении тайника через интернет и отправилась в лесной массив, чтобы его забрать. На обратном пути ее и встретили полицейские. Эксперты провели исследование содержимого свертка и дали заключение о том, что это наркотическое средство синтетического происхождения массой чуть более одного грамма, рассказали в МВД.

Теперь сотрудникам полиции предстоит установить причастных к распространению лиц и их каналы поставки. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.