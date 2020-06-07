Пропускную систему в Москве могут отменить с 14 июня

В Москве могут отменить систему цифровых пропусков, которую ввели из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к мэрии.
По словам собеседника издания, информацию об отмене могут огласить уже 8 июня.
"Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту", – уточнил собеседник.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин допустил "более радикальные, более серьезные" решения по отмене ограничений, связанных с распространением коронавируса. Он пояснил, что городские власти продолжают наблюдать положительную динамику в ситуации с коронавирусной инфекцией.
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