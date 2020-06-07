В Минпросвещения рассказали, когда начнут работать российские колледжи

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что российские колледжи начнут работать с 1 сентября и должны будут подготовиться к любым условиям, пишет РИА "Новости".

"Колледжи однозначно должны начать работу с 1 сентября. В колледжах, помимо профессиональных компетенций, формируется и культура организации рабочего места и процесса, техники безопасности. Колледжи должны научиться работать в любых условиях", – сказал Глушко.

Он добавил, что министерство должно будет убедиться, что образовательные учреждения к началу учебного года сделали все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность учеников.