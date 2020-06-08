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МЧС установит единые требования для безопасности на пляжах

, ИА "Амител"
Владельцев пляжей освободят от получения разрешений на работу
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

В МЧС планируют ввести единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах и отмену лицензий на работу для владельцев мест отдыха, пишет ТАСС.

"МЧС России инициировано создание единых обязательных требований к обеспечению безопасности людей при пользовании пляжами. С этой целью разработан проект ведомственного приказа "Об утверждении правил пользования пляжами в Российской Федерации", – сообщили в МЧС.

По словам представителей министерства, в частности, документ предусматривает с 2021 года "переход от выдачи разрешений на пользование пляжами к их декларированию по инициативе правообладателей", – рассказали в ведомстве на запрос агентства. 

Отмечается, что проект приказа прошел общественные обсуждения и направлен в федеральные органы на согласование. Кроме того, предложения по включению соответствующих положений в проект нового КоАП направлены в Минюст. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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