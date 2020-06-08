Врачи дали рекомендации россиянам на время жары

Российские врачи рассказали о том, как заниматься спортом и чем питаться во время жары. Рекомендации опубликовали "Известия".

Диетолог Марина Аплетаева посоветовала отказаться от жирной пищи, сладких напитков и алкоголя, порекомендовала сократить потребление мясных продуктов, которые долго перевариваются, и перейти на птицу, рыбу и морепродукты. По словам врача, летом нужно есть больше овощей, ягод и фруктов, а также пить много воды.

Врач Алексей Лютых отметил, что в жару не стоит заниматься интенсивным бегом, а пробежки устраивать лучше в утреннее время, когда еще не совсем жарко. Эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов посоветовал регулярно проветривать помещения во время жары и чаще принимать душ.