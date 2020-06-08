Большая игрушка. Максим Галкин построил своим детям огромный корабль

Российский юморист Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором его дети Гарри и Лиза играют на деревянном корабле.
Конструкция установлена рядом с замком семейства Галкина и Пугачевой в деревне Грязь. Здесь есть все для комфортной жизни: кинотеатр, бассейн, смотровая площадка, большая гостиная и уютные спальни для гостей и домочадцев. А теперь на участке появилась и оригинальная детская площадка.
Выполнена она из дерева в форме большого корабля и, судя по видео, пришлась детям по вкусу. По информации некоторых СМИ, стоимость такой игрушки составила около двух миллионов евро, но официальных данных по этому поводу нет.
Комментарии
Может себе позволить. Это вам не уродливые и небезопасные детские площадки в новостройках по программе "комфортная городская среда"
А что скажет на это Пригожин со своим призывом выручать деньгами братьев по цеху?
Петр 1 тоже строил корабли... Вот только цель была другая... Галкин для своих детей, а Петр для России...
8.06.2020 09:02
- гость -
Почему сравниваете Галкина и Петра первого? Главу государства и артиста.
Если кратко, молодец Галкин
Стоимость около 2-х млн. евро? По-моему что-то напутано
Молодец галкин поработал языком,ему за такую работу дали много денег,он нанял рабочих и те ему построили большой деревянный корабль для его детушек стоимостью в два миллиона евро.В нашем государстве хорошо оплачивается труд языкастых.
8.06.2020 09:19
- гость - Кто вам мешает поработать своим языком?
За дерьморолик про Путина и Собянина столько заплатили? А другие артисты голодают, бедные.
8.06.2020 09:05
- гость -
Ну хорошо, давайте сравним дела Петра 1 и Путина... Мое мнение, что Путин, как глава государства сделал намного меньше для России, чем Петр 1.
Кто вам мешает поработать своим языком?
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Я не понимаю, с каких ... таким языкастым выплачивают такие деньги.Они приносят огромную ощутимую пользу обществу?
Шут!
и деревенских деток поиграть пускает, для компании?
8.06.2020 09:43
- гость -
он просто муж пугачихи
А пугачиха приобрела акции Норникеля и сейчас жирует,паразитка.
"стоимость такой игрушки составила около двух миллионов евро"
это вранье. Там не менее 2 триллионов долларов
скучное детство, когда всё есть, даже мечтать не о чем, поэтому в основном бестолковые детки становятся у богатых и знаменитых
8.06.2020 10:02
- гость -
А пугачиха приобрела акции Норникеля и сейчас жирует,паразитка.
а зачем тогда побиралась, просила 40 млн.на концертик?