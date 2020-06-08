Большая игрушка. Максим Галкин построил своим детям огромный корабль

Российский юморист Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором его дети Гарри и Лиза играют на деревянном корабле.

Конструкция установлена рядом с замком семейства Галкина и Пугачевой в деревне Грязь. Здесь есть все для комфортной жизни: кинотеатр, бассейн, смотровая площадка, большая гостиная и уютные спальни для гостей и домочадцев. А теперь на участке появилась и оригинальная детская площадка.

Выполнена она из дерева в форме большого корабля и, судя по видео, пришлась детям по вкусу. По информации некоторых СМИ, стоимость такой игрушки составила около двух миллионов евро, но официальных данных по этому поводу нет.