На сайте голосования по Конституции не указали обнуление сроков Путина

Портал, посвященный голосованию по изменениям в Конституцию РФ, в упрощенном тексте о планируемых переменах в главный закон страны не указал информацию об обнулении президентских сроков.

Речь идет о том, что после принятия поправок президент России Владимир Путин сможет снова участвовать в выборах на пост главы государства.

На то, что составители объяснений забыли упомянуть этот факт, обратил внимание журналист Александр Плющев. Затем об этом написало издание "Медиазона".

Однако позднее пояснение о президентских сроках все-таки попало в перечень ключевых изменений.

"Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок", – гласит текст на сайте.

Напомним, одно из наиболее резонансных изменений в Конституцию РФ внесла депутат Госдумы Валентина Терешкова. Она предложила не считать сроки президента, которые были до принятия поправок к Конституции.

Таким образом, если население России поддержит предложение изменить главный закон страны, Владимир Путин получит право еще два раза избираться на пост президента.

Какие еще изменения подготовили депутаты, смотрите в инфографике amic.ru.