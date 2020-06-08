На сайте голосования по Конституции не указали обнуление сроков Путина

Портал, посвященный голосованию по изменениям в Конституцию РФ, в упрощенном тексте о планируемых переменах в главный закон страны не указал информацию об обнулении президентских сроков.
Речь идет о том, что после принятия поправок президент России Владимир Путин сможет снова участвовать в выборах на пост главы государства.
На то, что составители объяснений забыли упомянуть этот факт, обратил внимание журналист Александр Плющев. Затем об этом написало издание "Медиазона".
Однако позднее пояснение о президентских сроках все-таки попало в перечень ключевых изменений.
"Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок", – гласит текст на сайте.
Напомним, одно из наиболее резонансных изменений в Конституцию РФ внесла депутат Госдумы Валентина Терешкова. Она предложила не считать сроки президента, которые были до принятия поправок к Конституции.
Таким образом, если население России поддержит предложение изменить главный закон страны, Владимир Путин получит право еще два раза избираться на пост президента.
Какие еще изменения подготовили депутаты, смотрите в инфографике amic.ru.
Комментарии
скромняги...)))
самое важное всегда остается за кадром?
Статья 67.1
4. Дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.
https://2020og.ru/#01
4. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.";
текст принятого закона рф о поправке к конституции российской федерации
так что с 2020og все ясно )))
не сочли нужным так сказать актуализировать информацию...
Боятся, что население разгадает аферу нелегитимного! А про детей это символично - их Путин из достояния хочет приоритетом сделать - неужели после этого кто-то будет за ещё одно преступление голосовать?!
журналист плющев это тот который с эха ?Где вендик с 1998 года работает главным редактором.Так тот всё работает и работает,а его всё избирают и избирают,избирают и избирают...тому лохматому уже сколько лет?
10:14
- гость -
И?
Там голосуй хоть против - прописано пожизненное в совете федерации, и плюсом для 30 выбранных им членов. А обнуление просто отвлечение внимания!
Дружный коллектив эха Москвы в своё время гневно осудил прекращение продажи детей за границу.Подлецы,говорят,кто так решил.Как можно прекратить их продавать?
А вопрос рождения и воспитания детей-это государственный вопрос.Например, в странах Европы он становится всё труднее и тревожнее...
8.06.2020 10:14
- гость -
ииии? Какая разница откуда Плющев, вы точно уловили суть статьи? Насчёт лохматого: у нас еще есть не лохматый, который примерно столько же избирается и избирается. Почему о нём не вспоминаете?
10:23
- гость -
Дружный коллектив эха Москвы в своё время гневно осудил прекращение продажи детей за границу.Подлецы,говорят,кто так решил.Как можно прекратить их продавать
Эхо на подсосе у Газпрома. Кто их спонсирует, тот и заказывает музыку.
10:23
- гость -
Насчёт лохматого: у нас еще есть не лохматый, который примерно столько же избирается и избирается. Почему о нём не вспоминаете?
Так про него и речь в этой статье, люди против обнуления Путина.
10:19 Вы припомните поговорку насчёт соломинки и бревна.Может скажете:"Ну вот,сравнили-тут маленький плюгавенький ничего не значащий руководителишко,а здесь-Президент страны.Ну а как насчёт принципов демократии? )
Эхо проводит "политику" Газпрома? ))
10:28
- гость -
Речь в статье про отсутствие слов об обнулении.
У вас фиксация на Венедиктове? Он отказал вам? Не отвечает на ваши письма?
Да, и мне не нравится эта поправка (