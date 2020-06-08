Читать, листать, трогать. Love Radio разыгрывает бумажные книги о любви

Ведущие Love Radio Барнаул уверены, что электронная книга отличается от бумажной так же, как свидание по видеосвязи от личной встречи. Поэтому радиостанция вместе с издательством "Эксмо" запускают розыгрыши книжных романов. Это качественные современные издания от одних из лучших авторов сентиментальной литературы.
Акция стартует 8 июня. Чтобы получить книгу, слушайте программу Big Love Message ежедневно с 16:00 до 17:00 и звоните в эфир. Love Radio звучит в Барнауле на волне 91.5 FM или онлайн на сайте.
Также следите за "Инстаграмом" радиостанции. Там розыгрыш книг пройдет в форме игры в stories.
Не упустите шанс получить в подарок печатное издание. Электронные книги – это только файлы в гаджете. А бумажные можно потрогать, услышать, ощутить. Настоящая книга дарит больше эмоций.
В розыгрыше участвуют издания 18+.
Big Love Message на Love Radio Барнаул 91.5 FM
Ежедневно 16:00-17:00
Телефон прямого эфира 8 (3852) 229-991
WhatsApp: 8-923-163-89-15
Комментарии
Слушать радиостанции в барнауле, можно напрямую из Мск через интернет, иначе весь моск захламят рекламой каждые 15 минут, от известной студии.
Лавка всегда что-то классное разыгрывает, то ужины романтические, то сеты для влюбленных, сейчас вот книги еще и бумажные, что мне кажется уже редкость
в эфира МСК такая же реклама по таймингу, как и в любом другом городе)
ух тыыы! книги это отличный подарок!