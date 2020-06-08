Читать, листать, трогать. Love Radio разыгрывает бумажные книги о любви

Ведущие Love Radio Барнаул уверены, что электронная книга отличается от бумажной так же, как свидание по видеосвязи от личной встречи. Поэтому радиостанция вместе с издательством "Эксмо" запускают розыгрыши книжных романов. Это качественные современные издания от одних из лучших авторов сентиментальной литературы.

Акция стартует 8 июня. Чтобы получить книгу, слушайте программу Big Love Message ежедневно с 16:00 до 17:00 и звоните в эфир. Love Radio звучит в Барнауле на волне 91.5 FM или онлайн на сайте.

Также следите за "Инстаграмом" радиостанции. Там розыгрыш книг пройдет в форме игры в stories.

Не упустите шанс получить в подарок печатное издание. Электронные книги – это только файлы в гаджете. А бумажные можно потрогать, услышать, ощутить. Настоящая книга дарит больше эмоций.

В розыгрыше участвуют издания 18+.

Big Love Message на Love Radio Барнаул 91.5 FM

Ежедневно 16:00-17:00

Телефон прямого эфира 8 (3852) 229-991

WhatsApp: 8-923-163-89-15