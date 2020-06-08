При длительном использовании антсептики могут вызвать аллергическую реакцию и убить микрофлору, заявил депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Об этом пишет портал Ura.ru.

По его словам, у всех на руках есть своя микрофлора, которая выполняет защитную функцию. Однако при использовании дезинфектантов погибают не только бактерии и вирусы, но и сама микрофлора. Кроме того, бактерии умеют адаптироваться к санитайзерам, пояснил Онищенко.

Депутат подчеркнул, что отрасль дезинфицирующих средств развивается и появляются средства нового поколения. Однако обычно используются антисептики, которые разводят на основе спирта.

"Мало купить дезинфицирующий раствор для рук, нужно внимательно изучить прилагаемую к нему инструкцию", – предостерег Онищенко.