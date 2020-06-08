Глава Барнаула Вячеслав Франк обновил команду, назначив новых руководителей

Глава города Барнаула Вячеслав Франк обновил команду, назначив новых руководителей на должности своего заместителя по правовым вопросам и имуществу, а также главу комитета по строительству и архитектуре.

Как пояснили amic.ru в мэрии, правовыми и имущественными вопросами в администрации теперь будет заниматься Оксана Финк. Известно, что она много лет проработала в прокуратуре на разных должностях. Так, в 2014 году она была заместителем начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе. Более подробной информации в открытом доступе про Финк нет. Любопытно, что это вторая серьезная должность в администрации для женщин при Вячеславе Франке. До этого заместителем мэра по экономике и финансам стала Мария Кулагина.

Что касается комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, то на пост руководителя вернулся Антон Воробьев. Он уже занимал эту должность с 2011 по 2015 год. Свою профессиональную деятельность Воробьев начал в БКЖБИ № 2. Потом перешел на работу в мэрию города, откуда уволился несколько лет назад. Однако в мае должность начальника "строительного" комитета покинул Дмитрий Аристов и место оказалось вакантным.

К своим обязанностям Оксана Финк и Антон Воробьев приступили с 8 июня.