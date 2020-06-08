Понедельник, 8 Июнь, 13:22

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 68,63
€ 77,97
23°

467673 +0
Обь
272см -3


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День России-2020Коронавирус на АлтаеДистанционное обучение
Новости

Эксперт предупредил об опасностях установки "мобильных банков" на смартфон

, ИА "Амител"
В магазинах приложений множество банковских программ, но далеко не все из них официальные

Банковские приложения для смартфонов хоть и удобны в использовании, но могут представлять определенную опасность, заявил генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. Его слова передает агентство "Прайм".

Эксперт рассказал, что приложения банков – одна из самых популярных категорий среди владельцев мобильных девайсов, однако далеко не все программы могут быть связаны с банками официально.

Как правило, неофициальные приложения крадут данные пользователей и используют их в коммерческих целях. Например, перепродают информацию третьим лицам, которые передают это организациям, занимающимся контекстной рекламой.

"В худшем случае это могут быть какие-то мошеннические схемы – данные передаются третьим лицам, которые не заинтересованы использовать эти данные легально", – предупреждает Щельцин.

Чтобы не допустить утечки персональных данных и хищения денег, эксперт советует установить антивирус, не давать доступ телефону к счетам с большими суммами и не переходить по ссылкам в сообщениях с незнакомых номеров. Кроме того, не следует скачивать приложения, которые запрашивают слишком много разрешений.

Материалы по теме

 

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
13:18
Минимум 150 рублей. В России могут ввести почасовую оплату труда 0
13:05
Кристина Асмус выложила "банное" селфи 2
12:53
Более 400 кустов конопли изъяли полицейские у жителя Алтайского края 1
12:38
Эксперт предупредил об опасностях установки "мобильных банков" на смартфон 0
12:25
Отдавать предпочтение россиянам. Для работодателей готовят новые правила 8
12:12
Спасатели назвали районы Алтайского края, где 8 июня возможны пожары 0
12:01
Трамвай и Lexus не поделили перекресток в Барнауле 5
11:52
2390 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 10
11:50
Успели к открытию. Четыре тигренка родились в барнаульском зоопарке 7
11:39
В Алтайском крае сняли часть ограничений. Что теперь можно делать? 15
11:26
Санатории Белокурихи начали заселять отдыхающих 12
11:14
Читать, листать, трогать. Love Radio разыгрывает бумажные книги о любви 4
11:02
Глава Барнаула Вячеслав Франк обновил команду, назначив новых руководителей 4
10:51
В Горном Алтае утонул полуторагодовалый ребенок 0
10:42
В Росавиации предложили частично возобновить международные авиаперелеты с 15 июля 2
10:30
Майский рекорд. В Барнауле температура превысила норму более чем на пять градусов 0
10:17
На Украине заявили о возможности ракетного удара по Сибири 20
10:03
Слушать подано. Появилось приложение с сотнями бесплатных подкастов 1
09:48
На сайте голосования по Конституции не указали обнуление сроков Путина 40
09:33
8 июня на двух перекрестках в Барнауле отключат светофоры 1
09:18
10 новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
09:15
В Барнауле задержали "художника", который изрисовал граффити стены в центре города 15
09:03
Разрабатывай, конструируй и программируй. Чем занять ребенка на каникулах 1
08:50
Павел Деревянко с семьей приехал на Алтай 18
08:38
Короткая неделя. Как и сколько дней отдыхаем на День России в 2020 году? 0
08:27
Большая игрушка. Максим Галкин построил своим детям огромный корабль 18
08:13
Барнаульский зоопарк готов принимать гостей 18
07:49
"Пик еще не пройден". Экономисты рассказали, когда Алтайский край оправится от кризиса 13
07:33
МЧС установит единые требования для безопасности на пляжах 0
07:17
День России в Барнауле: как отпраздновать этот день в 2020 году 5
07:02
Лес и чистый воздух. В Барнауле стартовала акция на квартиры в ЖК премиум-класса 0
06:48
Не хочется, но надо: краевые депутаты готовы "потратить" 30 млн на новичков-одногодок 8
06:32
С мечтами об отпуске. Завораживающие виды океана 0
06:15
Что нельзя делать в Духов день и почему запрещены работы на земле 0
06:01
Снова дожди. О погоде в Алтайском крае 8 июня 0
23:30
Такой день. Разбойное нападение в Рубцовске и молния, которая бьет в деревья 0
22:30
Росавиация предложит частично возобновить авиасообщение с 15 июля 0
21:30
В ПФР рассказали о мошенничестве с "перерасчетом пенсий" 1
20:25
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 70 0
19:44
Виктор Томенко ввел первый этап снятия ограничений по коронавирусу в Алтайском крае 5
19:20
Автомобиль перевернулся после ДТП в Барнауле 1
18:46
В Минпросвещения рассказали, когда начнут работать российские колледжи 0
18:08
"Это страшно". Молния "раздела" дерево на улице Георгия Исакова 6
17:47
Пропускную систему в Москве могут отменить с 14 июня 0
17:09
Алтайский край попал в число регионов с самой низкой зарплатой 10
16:41
Сразу два автомобильных моста рухнули из-за ливней в Красноярском крае 1
16:04
В Рубцовске мужчина с ножом ограбил офис микрофинансовой организации 7
15:53
В Алтайском крае убрали все блокпосты, установленные из-за коронавируса 29
15:04
Вячеслав Франк провел совещание по вопросам долгостроя на Ленина, 195а 23
14:41
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры 7
14:02
Жительницу Барнаула задержали с закладкой в лесу 4
13:38
Америка предложила России помощь в ликвидации последствий аварии в Норильске 18
13:01
Неизвестные похитили у директора барнаульского предприятия более 100 тысяч рублей 5
12:31
Канатная дорога в Белокурихе возобновила свою работу 9
12:13
64 случая заражения коронавирусом подтвердились в Алтайском крае за прошедшие сутки 22
11:47
Эксперт рассказал, на какие смартфоны нужно устанавливать антивирус 4
11:15
Более 300 тысяч тонн кокса погрузили на поезда в Алтайском крае за май 6
10:49
Просроченные микрозаймы в России стали чаще передавать коллекторам 2
10:15
Массовый сбой произошел в работе Telegram 5
09:41
Доктор Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом 30
09:13
Восемь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Республике Алтай 0
08:33
Движение на Чуйском тракте изменится из-за ремонта мостов 3
08:11
Ауф, селфи, эщкере. "Яндекс" назвал главные новые слова десятилетия 22
07:43
Жителя Рубцовска оштрафовали на 20 тысяч рублей за уклонение от военной службы 22
07:25
В России одобрили еще один препарат для лечения COVID-19 0
07:02
Взросление в кадре: скандальные фото постсоветского лагеря "Артек" 31
06:34
Троица 2020: что можно и нельзя делать в этот день 0
06:01
Дождливо и тепло. Прогноз погоды в Алтайском крае на 7 июня 0
23:05
Такой день. Массовый пикет в Барнауле и спад активности клещей 0
22:02
Путин: на продвижение русской культуры денег у нас хватит 10
21:01
Мэр Барнаула разберется в ситуации с долгостроем на проспекте Ленина 2
20:11
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 69 0
19:33
Власти Китая раздадут людям деньги на путешествия, шопинг и рестораны 8
19:01
"Это уже отчаянный шаг". Дольщики барнаульского долгостроя вышли на массовый пикет 5
18:34
Путин поручил создать базу генетической информации в России 15
18:02
Активность клещей снижается в Алтайском крае 0
17:31
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "перерасчетом пенсий" 3
17:01
Известный телеведущий посетил "аморальный" Горный Алтай 11
16:31
8 855 человек заразились коронавирусом за сутки в России 0
16:03
Для ремонта и работы. Как выбрать "болгарку" и расходные материалы к ней 1
15:33
"Пусть отвечают по-взрослому". Раскрыты подробности избиения подростка в Камне-на-Оби 19
15:01
ВОЗ изменила свое отношение к медицинским маскам 9
14:31
Барнаулец арендовал автомобиль и продал его 4
14:00
Россиянам рассказали, как выбрать вкусную черешню 2
13:21
Еще один человек с коронавирусом скончался в Алтайском крае 8
13:18
Выздоровевших больше. Новые случаи COVID-19 подтвердили в Алтайском крае 8
12:52
Водитель легковушки врезался в столб и оставил всю улицу без света в Барнауле 5
12:22
Захарова заявила о росте числа россиян, желающих вернуться из США на фоне беспорядков 19
11:52
В России могут изменить правила медосвидетельствования водителей 1
11:18
Пожарные спасли семью из горящего дома в Новоалтайске 0
10:46
Стресс вместо тортика. Как провести день рождения, не сделав его грустным праздником? 0
10:09
Коронавирус добрался до самого туристического района Республики Алтай 0
09:41
Зима в июне. Сильный снегопад прошел в Горном Алтае 1
09:09
Наталья Рудова порадовала подписчиков фотографией в бикини 19
08:44
Ученые выяснили причину резкого развития ожирения 6
08:23
Фирма из Барнаула превратит новосибирский кинотеатр в театр 1
08:02
Коридор затмений в июне 2020 года: когда начнется и что нельзя делать в этот период 0
07:39
Виктор Томенко занял 68 место в рейтинге влиятельности губернаторов 18
07:22
Врач назвал симптомы рака легких, которые часто путают с коронавирусом 1
07:01
Тютелька в тютельку. Предметы, идеально подходящие друг другу 0
06:47
В Норильске локализовали разлив топлива. Видео 14
06:24
Троицкая родительская суббота 2020: что нельзя делать в этот день 2
06:03
Дожди, грозы и утренний туман. Погода в Алтайском крае на 6 июня 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.