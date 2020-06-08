Банковские приложения для смартфонов хоть и удобны в использовании, но могут представлять определенную опасность, заявил генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. Его слова передает агентство "Прайм".

Эксперт рассказал, что приложения банков – одна из самых популярных категорий среди владельцев мобильных девайсов, однако далеко не все программы могут быть связаны с банками официально.

Как правило, неофициальные приложения крадут данные пользователей и используют их в коммерческих целях. Например, перепродают информацию третьим лицам, которые передают это организациям, занимающимся контекстной рекламой.

"В худшем случае это могут быть какие-то мошеннические схемы – данные передаются третьим лицам, которые не заинтересованы использовать эти данные легально", – предупреждает Щельцин.

Чтобы не допустить утечки персональных данных и хищения денег, эксперт советует установить антивирус, не давать доступ телефону к счетам с большими суммами и не переходить по ссылкам в сообщениях с незнакомых номеров. Кроме того, не следует скачивать приложения, которые запрашивают слишком много разрешений.