Фото: instagram.com/asmuskristina/

Российская актриса Кристина Асмус порадовала поклонников домашним селфи без косметики. На фото Асмус запечатлена в банном халате и полотенцем на голове.

"Я устала. Хочу на ручки и чтоб мне кто-нибудь мандарин почистил", – подписала селфи актриса.

Подписчикам пост пришел по вкусу. "Идеальная", "Как девчушка без мейка", "Богиня", – написали поклонники в комментариях.

Нашлись и те, кто готов прийти Асмус на помощь. "Давай я почищу мандарин", "Почищу мандаринку. Даже две мандаринки почищу. И картошки с мясом нажарю", – обещают фанаты.

Как уже писал amic.ru, ранее актер Иван Охлобыстин назвал Асмус "дурочкой", комментируя скандал вокруг эротической сцены с участием актрисы из фильма "Текст".