В алтайском Роспотребнадзоре объяснили, почему не тестируют соседей "ковидных" больных

Заместитель руководителя алтайского управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина рассказала, почему не берут анализы у соседей по дому тех людей, у которых выявили коронавирус. По ее словам, контагиозность ковида не так высока, как, например, при кори.
По словам Калининой, подъезд и лифт – это место общественного пользования. И там нужно использовать маску, а после – мыть руки.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе достигло 2390 человек. Из них 1026 выздоровели. 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 21 подключен к аппаратам ИВЛ.
Комментарии
"контагиозность ковида не так высока" Ещё месяц назад говорили свсем обратное?! И при чем корь? Бывает в семье ребенок один болеет корью , а другим членам семьи
хоть бы хны!
и правильно! не надо тестировать, а то еще статистику подпортите. надо показывать снижение заражаемости
Тогда зачем в лифте обязательна маска и потом мытье рук?
Почему не берут анализы у соседей по дому тех людей, у которых выявили коронавирус - потому, что иначе количество зараженных резко возрастет, а вождю нужно к Победе примазаться, обнулиться и править пожизненно! Про контагиозность также наглая ложь!
А как-же первоначальное,что вирус проникает через вентиляцию?
Или тесты закончились?
Просто откоряки левые лепит дама.
8.06.2020 13:31
ПЕТР
"контагиозность ковида не так высока" Ещё месяц назад говорили свсем обратное?! И при чем корь? Бывает в семье ребенок один болеет корью , а другим членам семьи
хоть бы хны!
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Хоть бы хны потому что прививка от кори является обязательной. А в советское время нас всех прививали от кори, не спрашивая согласия.
Нашли специалиста
По словам Калининой, подъезд и лифт – это место общественного пользования. И там нужно использовать маску
а в указе 77 от 08.05.2020 про подъезды и лифты ничего не сказано
или лифт у нас вдруг стал транспортом общего пользования)))
чё?
>И при чем корь
Принем, корь. Контагеозность, чувак, при ней высокая 1 к 10. У короны 1 к 2.5.
У короны 1 к 2.5.
Китайцы стали показывать 1 к 5-6, все равно меньше, чем корь.
Вообще-то после лифта и без пандемии надо мыть руки.
Такая информация подрывает доверие ко всему. Полное отсутствие логики - контактеров с зараженными оказывается не нужно проверять, а кого тогда проверяют?
Вирус передается только при длительном тесном контакте в замкнутом пространстве. Поэтому и выявляют только очаги инфекции (семейные, в больницах, в общежитиях). И действительно, нет смысла тестировать всех подряд( соседей по дому), если вы тесно и длительно не общаетесь. На воздухе вы им не заразитесь.
Бред ведь пишете. Хотите сказать что должен быть ежедневный контакт с накоплением вируса в пациенте? Че ж тогда вообще боятся... Вирусы не так избирательны наверное. Одни пишут бред про передачу от бессимптомных и через тележку в магазине, а вы в обратную сторону. Хватит вам проехать в лифте с ко видным один раз если сложатся удачно все аспекты. Он читает вы вздохнете...
8.06.2020 14:34
Necto
"Он читает вы вздохнете..."
Всегда опасаюсь входить в лифт с читающим попутчиком.
Основным источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся
в инкубационном периоде заболевания.
Передача инфекции осуществляется воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным путями. Ведущим путем передачи SARS-CoV-2 является воздушно-капельный, который реализуется при кашле, чихании и разговоре на близком (менее 2 метров) расстоянии. Контактный путь передачи реализуется во время рукопожатий и других видах непосредственного контакта с инфицированным человеком, а также через пищевые продукты, поверхности и предметы, контаминированные вирусом. Известно, что при комнатной температуре SARS-CoV-2 способен сохранять
жизнеспособность на различных объектах окружающей среды в течение 3 суток.
По имеющимся научным данным возможен фекально-оральный механизм передачи вируса. РНК SARS-CoV-2 обнаруживалась при исследовании образцов фекалий больных.
Установлена роль COVID-19 как инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи.
Существует высокий риск формирования эпидемических очагов COVID-19 в медицинских
организациях в случае нарушения санитарно-противоэпидемического режима. Также существует риск возникновения эпидемических очагов в коллективах организаций (в том числе закрытого типа) при несоблюдении мер профилактики инфекции.
а когда асфальт мыли об этом не знали?
8.06.2020 14:56
- гость - Не трожь своими руками асфальт. Там бизнес.
Ха ха ха
Мытье асфальта и стен зданий это вообще комедия
Просто вас нужно было запугать до смерти, чтобы орали друг другу "когда заболеешь, гроб готовь", "когда твои родители заболеют/умрут" и пр.
Теперь вы достаточно запуганы, удавку пора ослаблять. Все оказалось не так страшно, как орали истеричные бабы в комментариях. Жаль только малый бизнес угробили.
В Москве соседей по лестничной площадке карантинят. Садят на 14 дней, дают больничный. Тесты берут.
8.06.2020 15:17
- гость -
малый бизнес угробили.
Малый бизнес не переставал работать, наоборот, расширил формы. Те, кто не не хотят работать, врут про угробление.
Все перестроились и организовали работу с учетом новых реалий. В 98м кризис был пострашней, 08 тоже жесть.
"В Москве соседей по лестничной.."
Ну то Москва, а вам говорили "держаться там". Берегите себя, носите маски в лифтах. Пора бы россиянам научиться самим о себе думать.