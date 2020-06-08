В алтайском Роспотребнадзоре объяснили, почему не тестируют соседей "ковидных" больных

Заместитель руководителя алтайского управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина рассказала, почему не берут анализы у соседей по дому тех людей, у которых выявили коронавирус. По ее словам, контагиозность ковида не так высока, как, например, при кори.

По словам Калининой, подъезд и лифт – это место общественного пользования. И там нужно использовать маску, а после – мыть руки.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе достигло 2390 человек. Из них 1026 выздоровели. 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 21 подключен к аппаратам ИВЛ.