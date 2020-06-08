В Республике Алтай потребовали отставки главы региона Олега Хорохордина

Депутат Республики Алтай Мария Демина обратилась к президенту России с просьбой отправить главу региона Олега Хорохордина в отставку. Видеообращение к Владимиру Путину парламентарий опубликовала на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Человек, который не может решать проблемы Республики Алтай – не нужен! Предлагаю отправить Олега Хорохордина в отставку!" – заявила Демина.

Депутат сообщила, что в ходе последней сессии Государственного собрания Эл Курултай Республики Алтай был заслушан доклад Хорохордина, однако депутатам в ходе заседания выступить не дали.

Кроме того, Демина сообщила, что перед сессией было проведено социологическое исследование, в котором свыше 60% жителей региона негативно высказались о работе Хорохордина.

Это уже не первая резонансная инициатива Деминой. Ранее она предложила выплатить каждому взрослому гражданину РФ по 50 тысяч рублей в качестве единовременной помощи из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом. Позже выяснилось, что сама депутат вместе с мужем заработали за год более семи миллионов рублей.