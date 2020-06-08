В Республике Алтай потребовали отставки главы региона Олега Хорохордина

Депутат Республики Алтай Мария Демина обратилась к президенту России с просьбой отправить главу региона Олега Хорохордина в отставку. Видеообращение к Владимиру Путину парламентарий опубликовала на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Человек, который не может решать проблемы Республики Алтай – не нужен! Предлагаю отправить Олега Хорохордина в отставку!" – заявила Демина.
Депутат сообщила, что в ходе последней сессии Государственного собрания Эл Курултай Республики Алтай был заслушан доклад Хорохордина, однако депутатам в ходе заседания выступить не дали.
Кроме того, Демина сообщила, что перед сессией было проведено социологическое исследование, в котором свыше 60% жителей региона негативно высказались о работе Хорохордина.
Это уже не первая резонансная инициатива Деминой. Ранее она предложила выплатить каждому взрослому гражданину РФ по 50 тысяч рублей в качестве единовременной помощи из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом. Позже выяснилось, что сама депутат вместе с мужем заработали за год более семи миллионов рублей.
Комментарии
"Позже выяснилось, что сама депутат вместе с мужем заработали за год более семи миллионов рублей", так она же заработала, а не украла из бюджета. Выяснилось, что заработала, а требовалось воровать и делить бюджетные деньги? Я правильно понимаю? В противном случае, при чем тут выяснения!
Разве можно что-то у Путина требовать, так можно и жизни лишиться!
Маше пора отдыхать.