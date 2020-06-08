240 медработников заразились коронавирусом в Алтайском крае

Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов в ходе онлайн-брифинга 8 июня назвал число медиков, которые заразились коронавирусом в Алтайском крае.
По его словам, COVID-19 в настоящий момент болеют 240 медицинских работников. При этом у части из них не проявляется никаких симптомов. У некоторых заболевание протекает в тяжелой форме.
Ранее стало известно о том, что скончался сотрудник медучреждения, который заразился коронавирусной инфекцией.
Речь идет о заведующем отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергее Ходоренко. Врач умер в возрасте 58 лет. Из них более 35 он отдал медицине.
Комментарии
Офигеть! Они что не знали о коронавирусе? А может им какой-то жулик не выдал защитных средств?
Студенты пятого курса мед.института, брошенные на амбразуру в апреле как себя чувствуют,интересно ?
Очень интересно версию услышать министра,почему так много заболевших в стенах ЛПУ???С чем это связано???
Шашлыков на майские наелись и позаболели. А еще семьи свои перезаразили. Ох уж эти медики!
Гость 16:30
Вы уточните, какого именно министра. А то в этой стране с инфекцией борется не Минздрав, а Роспотребнадзор. Так что про заболевших медиков может министерство физической культуры в курсе?
Да с молодых студентов этот вирус как с гуся вода.
8.06.2020 16:50
- гость -
Да с молодых студентов этот вирус как с гуся вода.
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Ваша уверенность имеет обоснование или ля-ля ?
Абсолютно уверен.А вы намекаете,что молодых и необстрелянных бросили в смертный бой?И виновата в этом власть? )
Получается, что на каждого десятого заболевшего приходится один медработник. Так у нас медработники быстро закончатся.
У Попова медработники расходный материал.
С обнаружением болезни у медработника на нём ставят крест?
Попов будет за это отвечать, или спасение утопаюющих дело рук самих....