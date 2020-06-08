Бывший чиновник открыл стрельбу по прохожим в Москве

В Москве силовики провели спецоперацию по задержанию мужчины, открывшего стрельбу из окна дома на юго-западе города, сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, стрелять по прохожим начал пьяный мужчина. Сначала он произвел около 15 выстрелов, затем перезарядил обойму и снова открыл огонь.

Прибывшие через пять минут стражи порядка решили брать квартиру злоумышленника штурмом. В ходе задержания он оказал сопротивление и был ранен. Позже стрелок скончался в больнице.

Как сообщает Telegram-канал Baza, дебоширом оказался бывший замглавы департамента науки столичной мэрии Дмитрий Павлов.

В пресс-службе ГУ МВД по г. Москве сообщили, что в результате стрельбы пострадали двое прохожих. Возбуждено уголовное дело.