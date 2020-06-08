Бывший чиновник открыл стрельбу по прохожим в Москве

В Москве силовики провели спецоперацию по задержанию мужчины, открывшего стрельбу из окна дома на юго-западе города, сообщает РИА "Новости".
По данным агентства, стрелять по прохожим начал пьяный мужчина. Сначала он произвел около 15 выстрелов, затем перезарядил обойму и снова открыл огонь.
Прибывшие через пять минут стражи порядка решили брать квартиру злоумышленника штурмом. В ходе задержания он оказал сопротивление и был ранен. Позже стрелок скончался в больнице.
Как сообщает Telegram-канал Baza, дебоширом оказался бывший замглавы департамента науки столичной мэрии Дмитрий Павлов.
В пресс-службе ГУ МВД по г. Москве сообщили, что в результате стрельбы пострадали двое прохожих. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Будь ты дебошир или похититель обоев - 7 пулек как в Сараево тебе обеспечено! И нет никаких возмущений народонаселения, но ежели что-то подобное в Штатах происходит - тады да, мы протестуем!!!
Я уж первым делом подумал поди наш Герасименко, тоже любитель побезобразничать в Москве.
Дармоедов чиновников надо сократить, как минимум, наполовину...
А что такого подобного происходит в свободных и демократических сша?Ну пострелял один пенсионер 3 года назад в Лас Вегасе из окна отеля.Ну ворвались к нему в номер через полтора часа бойцы спецназа.Ну погибло 58 человек,ну ранил он пять сотен.Ну как в таком случае реагировать народонаселению?
8.06.2020 15:19
- гость -
подобное в Штатах
Причём тут штаты? У чиновника крышу снесло и он по людям начал стрелять. Ну а полиция выполнила свою работу на отлично. Никто и не ждал, что им удастся обезумевшего, вооружённого человека скрутить без применения оружия.