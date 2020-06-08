В Алтайском онкодиспансере попросили пациентов не приезжать на прием заранее

Возобновление планового приема пациентов в Алтайском краевом онкодиспансере вызвало большой наплыв людей, сообщает "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59" со ссылкой на региональный Минздрав.

"В связи со вспышкой инфекции на базе Никитина, 77, во всем онкодиспансере на неделю была приостановлена плановая госпитализация пациентов. В настоящее время она возобновлена, и в приемном покое на базе Змеиногорского тракта наблюдается слияние двух потоков пациентов – тех, кто приехал на стационарное лечение по направлению на 8 июня, и тех, чья госпитализация была отложена", – гласит текст сообщения.

Для избежания столпотворения в очередях рядом с приемным покоем открыли специальный шатер, в котором люди могут дожидаться своего времени приема. Пациентов просят приезжать именно в то время, которое указано в направлении.

Как ранее писал amic.ru, 25 мая стало известно о четырех случаях заражения коронавирусом в корпусе на Никитина, 77, и о двух – в онкоцентре "Надежда" на Змеиногорском тракте.

Оперативное лечение и госпитализация новых пациентов были приостановлены в обеих онкологических клиниках, поскольку заражение COVID-19 представляло больший риск, чем кратковременная отсрочка лечения. Всего проведенные тесты дали 70 положительных результатов.