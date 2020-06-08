Погода в Алтайском крае испортится в ближайшие два дня. Прогноз подготовили в региональном Гидрометцентре.

Во вторник, 9 июня, в крае температура воздуха составит +19...+24 градуса. По восточным и южным районам кратковременные, местами сильные дожди, грозы, град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 22 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +20...+22 градуса. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

10 июня в крае воздух прогреется до +21...+26 градусов. Местами по востоку кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ожидается +21...+23°С. К вечеру – кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 3-8 м/с.

Лето вернется в регион в четверг, 11 июня. Осадки прекратятся, воздух днем по региону прогреется до +25...+30 градусов. В Барнауле будет +25...+27.