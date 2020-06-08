Михаил Мишустин заявил о стабилизации рынка труда в России

Ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется на фоне пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

"Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. Отчасти это связано с поэтапным выходом регионов из режима карантина. Свою роль сыграл и пакет мер по поддержке занятости и экономики, разработанный правительством", — отметил глава кабмина.

Премьер подчеркнул, что власти продолжат помогать людям, оставшимся без работы из-за коронавируса.

Также Мишустин заявил, что план действий в области экономики дорабатывается с учетом материалов с совещаний, проведенных Владимиром Путиным. Глава кабмина отметил, что для дальнейшего планирования восстановления экономики нужно провести встречи с предпринимателями.

По последним данным, в России зафиксировано 476 658 случаев заражения коронавирусом и 5 971 летальный случай. За минувшие сутки болезнь выявили еще 8 985 человек.