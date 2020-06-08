Понедельник, 8 Июнь, 20:18

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 68,31
€ 77,19
18°

476658 +8985
Обь
272см -3


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День России-2020Коронавирус на АлтаеДистанционное обучение
Новости

В Москве отменяют пропускной режим и самоизоляцию

, ИА "Амител"
Они прекратят действовать с 9 июня
Фото: Stolica-s.su

Фото: Stolica-s.su

В связи со стабилизацией ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекции власти Москвы анонсировали отмену сразу нескольких профилактических мер, сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление сделал председатель дистанционного заседания Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. По его словам, первый этап снятия ограничений начнет действовать уже завтра.

"Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок", — уточнил Ремчуков.

По его словам, через неделю будут новые послабления. Так, с 16 июня планируется открыть для посетителей летние веранды кафе.

Как ранее писал amic.ru, в Москве и Московской области пропускной режим действовал с 13 апреля. Соответствующие распоряжения отдали мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
20:00
В Москве отменяют пропускной режим и самоизоляцию 0
19:40
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 71 0
19:20
Михаил Мишустин заявил о стабилизации рынка труда в России 3
19:05
В Барнауле задержали налетчика на офис микрозаймов 0
18:45
Меры приняли незамедлительно. Несанкционированную свалку убрали в поселке Южном 2
18:21
Россиянам разрешили выезжать за границу для учебы, работы и лечения 0
18:03
Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп невест 6
17:46
В Алтайском крае частично возобновят плановый прием пациентов 4
17:32
Виктор Томенко: "Возвращение к обычной жизни будет поэтапным, постепенным" 16
17:26
Число пользователей школьной цифровой платформы Сбербанка в Сибири превысило 90 тысяч 0
17:17
Медики призывают открыть барнаульский роддом №1 2
17:05
Все включено. На Алтайский край надвигаются дожди, грозы, град и шквалистый ветер 0
16:54
Водитель "Яндекс.Такси" устроил жесткое ДТП под Барнаулом 3
16:42
В Алтайском онкодиспансере попросили пациентов не приезжать на прием заранее 0
16:30
Из-за пандемии каждый второй россиянин оказался под угрозой потери работы 9
16:18
240 медработников заразились коронавирусом в Алтайском крае 14
16:06
В беде не бросили. Очевидцы помогли потушить загоревшуюся в Барнауле "Ниву" 0
15:55
В Роспотребнадзоре рассказали, когда в Алтайском крае откроются торговые центры 6
15:43
Почти 9 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:32
Алексей Панин устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова 6
15:20
"Пневмония есть пневмония". Министр Попов рассказал, как считают заболевших на Алтае 6
15:09
Бывший чиновник открыл стрельбу по прохожим в Москве 8
14:54
Масочный режим в Алтайском крае отменять не планируют 21
14:42
В Республике Алтай потребовали отставки главы региона Олега Хорохордина 8
14:31
Самому молодому пациенту с COVID-19, умершему в Алтайском крае, было 47 лет 0
14:19
Онищенко рассказал о вреде антисептиков для рук 2
14:06
Ограничительные меры из-за коронавируса в Алтайском крае могут вернуть в любой момент 38
14:01
Пляжный сезон в Барнауле не начнется 12 июня 5
13:51
Двух алтайских волейболистов вызвали в сборную России 2
13:44
Алтайская больница скорой медпомощи примет экстренных больных уже на этой неделе 0
13:35
График выдачи пенсий жителям Алтайского края в июне изменили 0
13:21
В алтайском Роспотребнадзоре объяснили, почему не тестируют соседей "ковидных" больных 24
13:18
Минимум 150 рублей. В России могут ввести почасовую оплату труда 23
13:05
Кристина Асмус выложила "банное" селфи 7
12:53
Более 400 кустов конопли изъяли полицейские у жителя Алтайского края 2
12:38
Эксперт предупредил об опасностях установки "мобильных банков" на смартфон 1
12:25
Отдавать предпочтение россиянам. Для работодателей готовят новые правила 11
12:12
Спасатели назвали районы Алтайского края, где 8 июня возможны пожары 0
12:01
Трамвай и Lexus не поделили перекресток в Барнауле 15
11:52
2390 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 18
11:50
Успели к открытию. Четыре тигренка родились в барнаульском зоопарке 11
11:39
В Алтайском крае сняли часть ограничений. Что теперь можно делать? 30
11:26
Санатории Белокурихи начали заселять отдыхающих 17
11:14
Читать, листать, трогать. Love Radio разыгрывает бумажные книги о любви 5
11:02
Глава Барнаула Вячеслав Франк обновил команду, назначив новых руководителей 11
10:51
В Горном Алтае утонул полуторагодовалый ребенок 0
10:42
В Росавиации предложили частично возобновить международные авиаперелеты с 15 июля 2
10:30
Майский рекорд. В Барнауле температура превысила норму более чем на пять градусов 0
10:17
На Украине заявили о возможности ракетного удара по Сибири 25
10:03
Слушать подано. Появилось приложение с сотнями бесплатных подкастов 1
09:48
На сайте голосования по Конституции не указали обнуление сроков Путина 58
09:33
8 июня на двух перекрестках в Барнауле отключат светофоры 1
09:18
10 новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
09:15
В Барнауле задержали "художника", который изрисовал граффити стены в центре города 21
09:03
Разрабатывай, конструируй и программируй. Чем занять ребенка на каникулах 2
08:50
Павел Деревянко с семьей приехал на Алтай 20
08:38
Короткая неделя. Как и сколько дней отдыхаем на День России в 2020 году? 0
08:27
Большая игрушка. Максим Галкин построил своим детям огромный корабль 18
08:13
Барнаульский зоопарк готов принимать гостей 25
07:49
"Пик еще не пройден". Экономисты рассказали, когда Алтайский край оправится от кризиса 15
07:33
МЧС установит единые требования для безопасности на пляжах 0
07:17
День России в Барнауле: как отпраздновать этот день в 2020 году 6
07:02
Лес и чистый воздух. В Барнауле стартовала акция на квартиры в ЖК премиум-класса 0
06:48
Не хочется, но надо: краевые депутаты готовы "потратить" 30 млн на новичков-одногодок 8
06:32
С мечтами об отпуске. Завораживающие виды океана 0
06:15
Что нельзя делать в Духов день и почему запрещены работы на земле 0
06:01
Снова дожди. О погоде в Алтайском крае 8 июня 0
23:30
Такой день. Разбойное нападение в Рубцовске и молния, которая бьет в деревья 0
22:30
Росавиация предложит частично возобновить авиасообщение с 15 июля 0
21:30
В ПФР рассказали о мошенничестве с "перерасчетом пенсий" 1
20:25
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 70 0
19:44
Виктор Томенко ввел первый этап снятия ограничений по коронавирусу в Алтайском крае 5
19:20
Автомобиль перевернулся после ДТП в Барнауле 1
18:46
В Минпросвещения рассказали, когда начнут работать российские колледжи 1
18:08
"Это страшно". Молния "раздела" дерево на улице Георгия Исакова 6
17:47
Пропускную систему в Москве могут отменить с 14 июня 0
17:09
Алтайский край попал в число регионов с самой низкой зарплатой 11
16:41
Сразу два автомобильных моста рухнули из-за ливней в Красноярском крае 1
16:04
В Рубцовске мужчина с ножом ограбил офис микрофинансовой организации 7
15:53
В Алтайском крае убрали все блокпосты, установленные из-за коронавируса 30
15:04
Вячеслав Франк провел совещание по вопросам долгостроя на Ленина, 195а 23
14:41
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры 7
14:02
Жительницу Барнаула задержали с закладкой в лесу 4
13:38
Америка предложила России помощь в ликвидации последствий аварии в Норильске 18
13:01
Неизвестные похитили у директора барнаульского предприятия более 100 тысяч рублей 5
12:31
Канатная дорога в Белокурихе возобновила свою работу 10
12:13
64 случая заражения коронавирусом подтвердились в Алтайском крае за прошедшие сутки 23
11:47
Эксперт рассказал, на какие смартфоны нужно устанавливать антивирус 4
11:15
Более 300 тысяч тонн кокса погрузили на поезда в Алтайском крае за май 6
10:49
Просроченные микрозаймы в России стали чаще передавать коллекторам 2
10:15
Массовый сбой произошел в работе Telegram 5
09:41
Доктор Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом 30
09:13
Восемь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Республике Алтай 0
08:33
Движение на Чуйском тракте изменится из-за ремонта мостов 3
08:11
Ауф, селфи, эщкере. "Яндекс" назвал главные новые слова десятилетия 22
07:43
Жителя Рубцовска оштрафовали на 20 тысяч рублей за уклонение от военной службы 22
07:25
В России одобрили еще один препарат для лечения COVID-19 0
07:02
Взросление в кадре: скандальные фото постсоветского лагеря "Артек" 31
06:34
Троица 2020: что можно и нельзя делать в этот день 0
06:01
Дождливо и тепло. Прогноз погоды в Алтайском крае на 7 июня 0
23:05
Такой день. Массовый пикет в Барнауле и спад активности клещей 0
22:02
Путин: на продвижение русской культуры денег у нас хватит 10
21:01
Мэр Барнаула разберется в ситуации с долгостроем на проспекте Ленина 2
20:11
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 69 0
19:33
Власти Китая раздадут людям деньги на путешествия, шопинг и рестораны 8
19:01
"Это уже отчаянный шаг". Дольщики барнаульского долгостроя вышли на массовый пикет 5
18:34
Путин поручил создать базу генетической информации в России 16
18:02
Активность клещей снижается в Алтайском крае 0
17:31
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "перерасчетом пенсий" 3
17:01
Известный телеведущий посетил "аморальный" Горный Алтай 11
16:31
8 855 человек заразились коронавирусом за сутки в России 0
16:03
Для ремонта и работы. Как выбрать "болгарку" и расходные материалы к ней 1
15:33
"Пусть отвечают по-взрослому". Раскрыты подробности избиения подростка в Камне-на-Оби 19
15:01
ВОЗ изменила свое отношение к медицинским маскам 9
14:31
Барнаулец арендовал автомобиль и продал его 4
14:00
Россиянам рассказали, как выбрать вкусную черешню 2
13:21
Еще один человек с коронавирусом скончался в Алтайском крае 8
13:18
Выздоровевших больше. Новые случаи COVID-19 подтвердили в Алтайском крае 8
12:52
Водитель легковушки врезался в столб и оставил всю улицу без света в Барнауле 5
12:22
Захарова заявила о росте числа россиян, желающих вернуться из США на фоне беспорядков 19
11:52
В России могут изменить правила медосвидетельствования водителей 1
11:18
Пожарные спасли семью из горящего дома в Новоалтайске 0
10:46
Стресс вместо тортика. Как провести день рождения, не сделав его грустным праздником? 0
10:09
Коронавирус добрался до самого туристического района Республики Алтай 0
09:41
Зима в июне. Сильный снегопад прошел в Горном Алтае 1
09:09
Наталья Рудова порадовала подписчиков фотографией в бикини 19
08:44
Ученые выяснили причину резкого развития ожирения 6
08:23
Фирма из Барнаула превратит новосибирский кинотеатр в театр 1
08:02
Коридор затмений в июне 2020 года: когда начнется и что нельзя делать в этот период 0
07:39
Виктор Томенко занял 68 место в рейтинге влиятельности губернаторов 18
07:22
Врач назвал симптомы рака легких, которые часто путают с коронавирусом 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.