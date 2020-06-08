В Москве отменяют пропускной режим и самоизоляцию

В связи со стабилизацией ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекции власти Москвы анонсировали отмену сразу нескольких профилактических мер, сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление сделал председатель дистанционного заседания Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. По его словам, первый этап снятия ограничений начнет действовать уже завтра.

"Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок", — уточнил Ремчуков.

По его словам, через неделю будут новые послабления. Так, с 16 июня планируется открыть для посетителей летние веранды кафе.

Как ранее писал amic.ru, в Москве и Московской области пропускной режим действовал с 13 апреля. Соответствующие распоряжения отдали мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.