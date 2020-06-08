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Алтайская медсестра рассказала Путину о работе в условиях пандемии

, ИА "Амител"
Работница Первомайского психоневрологического интерната поблагодарила власти за помощь
Фото: Министерство социальной защиты Алтайского края

Фото: Министерство социальной защиты Алтайского края

Старшая медицинская сестра Первомайского психоневрологического интерната (ПНИ) Светлана Ковалева пообщалась с президентом России Владимиром Путиным в рамках видеоконференции, приуроченной ко Дню социального работника. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Ковалева работает в системе здравоохранения 27 лет. С 2019 года она отвечает за развитие системы долговременного ухода в Первомайском ПНИ. О том, как проходит эта процедура в условиях пандемии, медик рассказала главе государства.

"Для нас это новый опыт, но мы учились сами и учили своих сотрудников, участвовали в разработке дорожной карты, пересматривали штатное расписание, вводили новые должности – специалистов по уходу, культорганизаторов, – рассказала Ковалева. – Сейчас в нашем учреждении работают 30 таких специалистов, которые меняют качество жизни наших проживающих в лучшую сторону".

Она уточнила, что проведена масштабная работа по созданию реабилитационных пространств и мест для организации досуга. Это позволило сделать жизнь людей уютнее.

По ее словам, работа в закрытом режиме, когда учреждение находится на превентивной изоляции из-за угрозы распространения коронавируса, усилила желание ее подопечных взаимодействовать с миром и новыми людьми.

Кроме того, Ковалева воспользовалась случаем и поблагодарила федеральные власти и губернатора Алтайского края Виктора Томенко за капитальный ремонт здания ПНИ, которое было построено еще в 1964 году.

"Для нас это большие изменения! Наши проживающие, которые раньше кушали только в комнатах, теперь питаются в столовой, – уточнила старшая медсестра. – Для этого приобретены специальные столы и кресла для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата".

Отметим, что на реализацию пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за пенсионерами и инвалидами в Алтайском крае выделено 80 миллионов 384,3 тысячи рублей, из них 79 миллионов 580,5 тысячи рублей – федеральные средства. На эти средства в течение трех лет внедрят систему долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами в семи социальных учреждениях.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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