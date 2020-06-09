Барнаульские транспортные полицейские изъяли у браконьеров 1,5 км сетей

Сотрудники линейного пункта полиции в порту Барнаула Алтайского ЛУ МВД России регулярно проводят рейды в акватории Оби, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

По их итогам за незаконный промысел рыбы возбуждено 8 уголовных дел. Каждому из нарушителей грозит до двух лет лишения свободы и до 500 тысяч рублей штрафа.

У браконьеров изъяли свыше 300 рыб, 1,5 км сетей, а также другие приспособления для незаконной добычи биологических ресурсов.

Нанесенный ими ущерб оценивается более, чем в полмиллиона рублей. Так, один из нарушителей законодательства выловил 15 стерлядей, которые занесены в Красную книгу.

Примечательно, что это не самый большой незаконный улов, который выявили надзорные органы.

Как ранее писал amic.ru, госинспекторы Алтайского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского ТУ Росрыболовства изъяли у браконьера 63 стерляди. Причиненный водным биологическим ресурсам ущерб оценили в 576 тысяч рублей.