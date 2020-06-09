Жители алтайского села жалуются на бездействие местных властей

Жители поселка Комсомольского Алтайского края обратились в сообщество Barnaul22 за помощью. Проблема, которую они не могут решить, тянется уже семь лет.

"В течение семи лет администрация поселка и Павловского района собирает деньги за аренду земельных участков, но никак не может провести воду к этим участкам, постоянно ссылаясь на то, что мало домов построено. Но как строить, если нет воды в течение семи лет? Желание есть, но постоянные отговорки Павловской администрации и поселка говорят о том, что администрация тратит деньги с аренды по своему личному усмотрению и проблемы жителей поселка их мало волнуют", – рассказал автор обращения.

В комментариях под постом пользователи отметили, что в селах люди иногда сами бьют скважины, для того чтобы не ждать центрального водопровода.