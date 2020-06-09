Настю Ивлееву разыскивают за вождение в нетрезвом виде

Пользователи Instagram обратили внимание на то, что блогер Настя Ивлеева в сторис сначала опубликовала видео с шампанским, а потом села за руль.

Вечером она отмечала 17 миллионов подписчиков и решила по этому поводу пригубить шампанского. Как сама Ивлеева отметила позднее, она сделала только глоток, но комментаторов это не успокоило, а ориентировку на машину блогера разослали по постам ГАИ.

Ранее amic.ru писал о том, что российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил серьезное ДТП в Москве. Против Ефремова возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения", ему грозит до семи лет лишения свободы.