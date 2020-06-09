Настю Ивлееву разыскивают за вождение в нетрезвом виде

Пользователи Instagram обратили внимание на то, что блогер Настя Ивлеева в сторис сначала опубликовала видео с шампанским, а потом села за руль.
Вечером она отмечала 17 миллионов подписчиков и решила по этому поводу пригубить шампанского. Как сама Ивлеева отметила позднее, она сделала только глоток, но комментаторов это не успокоило, а ориентировку на машину блогера разослали по постам ГАИ.
Ранее amic.ru писал о том, что российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил серьезное ДТП в Москве. Против Ефремова возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения", ему грозит до семи лет лишения свободы.
Комментарии
Супер новость! То что нужно с утра, в нищем БараноАуле!
Аааа!!!!
Как теперь жить?
амик, что за бред?
кому интересны эти блогеры да инстаграмщицы?
Что они сделали полезного для общества?
Никогда не поверю в 17 млн бездельников, не мыслящих себе утоа без просмотра фоток этой ...
кто это?
Да х з, тетка которая алкашку за рулём пьёт
думаю это та кем хотят стать 17 млн ее подписчиков.
типа успешная.
наверняка как та "аптечная ревизорро", которая учила людей чем пользоваться, а чем нет, на дней рождения которой утонуло несколько человек, задохнувшись в углекислом газе от сухого льда.
вопиющие невещи
сорян за очепятки
9.06.2020 11:04
гость
Супер новость! То что нужно с утра, в нищем БараноАуле!
у меня лицензия на данное название города, а вы не можете использовать это название бесплатно!