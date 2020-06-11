Где купить нерафинированное подсолнечное масло высшего сорта

Каких только растительных масел нет сегодня на полках магазинов. Оливковое, льняное, облепиховое, тыквенное, абрикосовое, амарантовое, арахисовое, но царем кухни всегда было и остается подсолнечное. По-настоящему качественное масло получают путем холодного отжима без химической обработки, особенно полезно нерафинированное масло высшего сорта. Именно такой продукт производит научно-производственное предприятие "Интер-Масло".

Компания разработала свою инновационную технологию по изготовлению высококачественного продукта. И придерживается двух главных правил – отказ от использования любых химических реагентов и только холодный метод отжима.

А делают масло так: крупные, отборные семена алтайского подсолнуха сушат при нагреве не более 40 градусов, очищают от примесей и шелухи, прессуют в специальных кольцевых прессах, полученное масло проходит очистку тонкой фильтрацией. В производстве не используют жаровен и химии, а потому продукт сохраняет полезные свойства подсолнечника.

Витамин Е, фосфолипиды, линолевая полиненасыщенная жирная кислота – такой максимальный набор "полезностей" можно получить при употреблении в пищу только нерафинированного масла. Оно и успокаивает, и дает организму необходимую энергию.

И, конечно, именно такое масло обладает прекрасным вкусом и натуральным ароматом. Сортовой подсолнечник раннего урожая кулундинской степи дает травянисто-смоляные нотки, поспелихинских полей – маслянисто-ореховые насыщенные тона.

Компания работает с 1990 года. За это время на рынке появилось огромное количество масел на любой вкус и кошелек. Но "Интер-Масло" все эти 30 лет придерживается концепции: главное – не массовость и стремление продать как можно больше, а изготовление продукции с эксклюзивными, качественными характеристиками. Здесь производят также высококачественный подсолнечный жмых, калиброванный подсолнечник и ядро подсолнечного семени.

Вся цепочка – от отбора сырья до хранения готового продукта – проходит строгий контроль. Качество подтверждено множеством дипломов, наградами российского и международного уровня.

Производство основано на принципах ХАССП и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007.

Масло "Интер" высшего сорта в Барнауле представлено в ТС "Аникс", в торговых павильонах на Новом рынке, рынке "Докучаево", эко-ярмарке на Взлетной 2к, рынке "Янтарный", рынке на Космонавтов, оптовых базах на ул. Челюскинцев, ул. Рыбозаводской, оптовых базах "Продсервис", в торговой сети новосибирской птицефабрики.

ООО "НПП "ИНТЕР-МАСЛО"

г. Барнаул, ул. Малахова, 167Б

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