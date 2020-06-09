Мобильное устройство для улавливания мусора установили на Барнаулке

На Барнаулке установили устройство, которое будет улавливать бутылки, ветки и все, что выбрасывают в реку. Изобрел его житель краевой столицы Виталий Аверьянов.

Ставят его во второй раз. С мая по октябрь прошлого года удалось выловить из Барнаулки около 5 тонн различного мусора. Половина – пластиковые бутылки, которые отправили на вторичную переработку, сообщает пресс-центр мэрии.

Установка рекомендована для очистки малых рек и в других городах России, а ее эффективность признана по итогам всероссийского конкурса Росмолодежи.

В этом году барнаулец при поддержке городского отдела по развитию туризма вновь стал призером конкурса и получил от федерального агентства грант на открытие экошколы "Чистые берега".