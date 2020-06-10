Сто тысяч плюс процент. Куда можно устроиться работать в Белокурихе

Санатории в Белокурихе возобновили работу с 8 июня 2020 года. Некоторые здравницы уже начали заселять желающих. Другие базы активно готовятся к сезону, приводя в порядок территории и набирая персонал. Работа в Белокурихе – это возможность одновременно зарабатывать и отдыхать в городе-курорте. Например, туристический комплекс "Сандуны Алтай" ищет следующих сотрудников:

Генеральный директор

Требования: опыт управления от двух лет в сфере туризма, опыт работы в продажах туризма, умение составлять и контролировать исполнение бюджета.

Заработная плата: 100 000 рублей на руки + мотивационный процент (обсуждается индивидуально).

Главный инженер

Требования: стаж работы от трех лет на руководящих должностях (главный инженер, заместитель главного инженера), а также в инженерно-технических, IV группа электробезопасности (до 1000 Вольт).

Заработная плата: 50000 рублей на руки.

Менеджер отдела продаж

Требования: опыт работы – от одного года, знание графического редактора, программ "1С Отель", "Битрикс 24".

Заработная плата: 29 000 рублей на руки.

Занятость – полный рабочий день.

"Сандуны Алтай" – это сильная команда и дружный коллектив, достойная заработная плата и оформление в соответствии с ТК РФ.

HR ООО "Сандуны Алтай"

Контактный телефон: 8-983-550-20-17 (Лариса)

Электронный адрес: hr@sandunyaltai.ru