Сто тысяч плюс процент. Куда можно устроиться работать в Белокурихе

Санатории в Белокурихе возобновили работу с 8 июня 2020 года. Некоторые здравницы уже начали заселять желающих. Другие базы активно готовятся к сезону, приводя в порядок территории и набирая персонал. Работа в Белокурихе – это возможность одновременно зарабатывать и отдыхать в городе-курорте. Например, туристический комплекс "Сандуны Алтай" ищет следующих сотрудников:
Генеральный директор
Требования: опыт управления от двух лет в сфере туризма, опыт работы в продажах туризма, умение составлять и контролировать исполнение бюджета.
Заработная плата: 100 000 рублей на руки + мотивационный процент (обсуждается индивидуально).
Главный инженер
Требования: стаж работы от трех лет на руководящих должностях (главный инженер, заместитель главного инженера), а также в инженерно-технических, IV группа электробезопасности (до 1000 Вольт).
Заработная плата: 50000 рублей на руки.
Менеджер отдела продаж
Требования: опыт работы – от одного года, знание графического редактора, программ "1С Отель", "Битрикс 24".
Заработная плата: 29 000 рублей на руки.
Занятость – полный рабочий день.
"Сандуны Алтай" – это сильная команда и дружный коллектив, достойная заработная плата и оформление в соответствии с ТК РФ.
HR ООО "Сандуны Алтай"
Контактный телефон: 8-983-550-20-17 (Лариса)
Электронный адрес: hr@sandunyaltai.ru
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