Звезда "Гарри Поттера" раскритиковал Джоан Роулинг за высказывание о трансгендерах

Актер Дэниел Рэдклифф ответил автору серии книг о Гарри Поттере — британской писательнице Джоан Роулинг — после ее твита о трансгендерных женщинах. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на сайт НКО "Проект Тревор", который борется с самоубийствами среди представителей ЛГБТ-сообщества.

7 июня Роулинг сделала репост публикации из СМИ с заголовком: "Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют". Роулинг прокомментировала статью словами: "Люди, которые менструируют". Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жунщины? Жанщины?".

В ответ Рэдклифф заявил, что трансгендерные женщины – тоже женщины. Также актер добавил, что любое утверждение об обратном стирает личность и достоинство трансгендерных людей и противоречит всем советам, данным профессиональными ассоциациями здравоохранения.

Согласно данным проекта, которые привел актер, почти 80% трансгендерных и небинарных молодых людей подвергаются дискриминации. Рэдклифф призвал не ставить под сомнение личность таких людей и поддерживать их.

Кроме того, он принес извинения людям, которые чувствуют "опыт чтения" книг о Гарри Поттере "запятнанным" из-за заявлений писательницы.