Всемирный банк спрогнозировал спад российской экономики на 6%

Всемирный банк сообщил, что ограничительные меры, которые приняли государства в связи с пандемией коронавируса, обойдутся мировой экономике в 5,2%, пишет ТАСС. Не избежать этой участи и России.

Специалисты ожидают спад российской экономики примерно на 6%. Эта рецессия станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.

"Это глубоко отрезвляющий прогноз, поскольку кризис, вероятно, оставит долгосрочные шрамы и создаст серьезные глобальные проблемы", – заявила вице-президент Всемирного банка Джейла Пазарбашиоглу.

Рост ВВП Российской Федерации, как сказано в документе, составит при этом 2,7%.