За сутки в России выявили 8595 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 485 253 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Как отметили в оперативном штабе, почти 40% заболеваний выявляется активным путем у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

На 9 июня выздоровело 11709 пациентов, общее число выписанных из больниц составило 242 397 человек, с подтвержденным коронавирусом умер еще 171 пациент, всего зарегистрировано 6142 смерти.

Как ранее сообщил amic.ru, за сутки в Алтайском крае выявили 68 случаев заражения SARS-CoV-2, общее число инфицированных достигло 2458. Зарегистрировали четыре новых летальных случая пациентов, зараженных коронавирусом. Общее число смертей в регионе достигло 30.