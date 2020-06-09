Ученые изучили снимки парковок больниц в китайском Ухане и данные поисковых запросов в интернете, после чего пришли к выводу, что эпидемия коронавируса могла начаться еще в августе 2019 года. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на результаты исследований экспертов Гарвардской медицинской школы.
Специалисты проанализировали снимки и обнаружили резкое увеличение машин на больничных парковках Уханя с конца лета 2019 года с пиком в декабре. Кроме того, изучение запросов поисковика Baidu показало примерно в то же время рост комбинаций поиска со словами "кашель" и "диарея", что относится к частым симптомам COVID-19.
Ученые согласны, что это лишь косвенные доказательства неких странных процессов в городе, однако они подтверждают гипотезу о естественном появлении вируса в Китае еще до первого подтвержденного случая.
Комментарии
Лучше бы данные в Барнауле посмотрели! в поликлинику на прием неделями талон взять нельзя было! только вызов врача на дом. кое как дозвонилась в 8 утра, врач пришла в 19-30 вечера, все это время я сражалась с температурой у ребенка-подростка! на мой вопрос : Почему так долго!? мне ответили - вызовов невероятно много. В итоге,потеряв 12 часов времени, мы на скорой уехали на Деповскую....Лечились от пневмонии - выписались с диагнозом ОРВИ. Как мне ответили-нельзя портить статистику минздрава.на тот момент, вообще на это не обратила внимания, главное, ребенок здоровый....как то так...
вот это уже больше похоже на правду! и то что многие переболели зимой и весной!
Поплыло дерьмо по трубам, и где активисты в перчатках и масках
Поплыло дерьмо по трубам,
Это вы кому!? если мне, то я только в магазине в маске, и то потому, что нарываться на скандалы таких неуравновешенных, как вы....а перчатки? пусть в них ходят те, кто реально боится!