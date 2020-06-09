Ученые изучили снимки парковок больниц в китайском Ухане и данные поисковых запросов в интернете, после чего пришли к выводу, что эпидемия коронавируса могла начаться еще в августе 2019 года. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на результаты исследований экспертов Гарвардской медицинской школы.

Специалисты проанализировали снимки и обнаружили резкое увеличение машин на больничных парковках Уханя с конца лета 2019 года с пиком в декабре. Кроме того, изучение запросов поисковика Baidu показало примерно в то же время рост комбинаций поиска со словами "кашель" и "диарея", что относится к частым симптомам COVID-19.

Ученые согласны, что это лишь косвенные доказательства неких странных процессов в городе, однако они подтверждают гипотезу о естественном появлении вируса в Китае еще до первого подтвержденного случая.