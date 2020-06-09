Алтайские волонтеры проведут онлайн-концерт в День России

12 июня в 11 часов во дворах студенческих общежитий АГМУ и АлтГУ состоится концерт с элементами театрального шоу, который будет транслироваться в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте".

На праздничном концерте песни исполнят барнаульские певцы и резиденты международного форума "Таврида". Студенты, живущие в общежитии, хоть и будут находиться в здании, примут участие во флешмобе и развернут на балконах флаг России высотой в девять этажей. Присоединиться к трансляции можно в социальной сети "ВКонтакте" в группах "Алтайского центра развития добровольчества" и "Победа в каждом из нас", а также в группах партнеров мероприятия.

Представление состоится в рамках всероссийской акции "МЫРОССИЯ". Подобные концерты пройдут во всех регионах страны. Особенностью мероприятия в Алтайском крае станет то, что это будет отдельная благодарность всем волонтерам и врачам за их труд и помощь людям, находящимся в группе риска по коронавирусной инфекции и заболевшим COVID-19, в рамках акции #МЫВМЕСТЕ.

Организаторы:

Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, КГАУ "Краевой дворец молодежи", АКБОФ "Алтайский центр развития добровольчества", проект "Победа в каждом из нас".