"Ну, Погоди", "Жил был пес", "Малыш и Карлсон", "Вовка в тридевятом царстве": этот список можно продолжать еще долго. Мультфильмы, которые знают все, от мала до велика, и ставшие легендарными. 10 июня студия "Союзмультфильм", где создавались все чудеса золотой советской мультипликации, отмечает 84 года со дня основания. За эти годы студия выпустила более полутора тысяч мультфильмов в самых разных жанрах. Мы не перестаем их любить, цитировать и показывать уже своим детям и внукам.

А у вас есть любимый мультфильм из детства? Расскажите нам о нём в комментариях!