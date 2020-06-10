"Ну, Погоди", "Жил был пес", "Малыш и Карлсон", "Вовка в тридевятом царстве": этот список можно продолжать еще долго. Мультфильмы, которые знают все, от мала до велика, и ставшие легендарными. 10 июня студия "Союзмультфильм", где создавались все чудеса золотой советской мультипликации, отмечает 84 года со дня основания. За эти годы студия выпустила более полутора тысяч мультфильмов в самых разных жанрах. Мы не перестаем их любить, цитировать и показывать уже своим детям и внукам.
А у вас есть любимый мультфильм из детства? Расскажите нам о нём в комментариях!
Комментарии
А у вас есть любимый мультфильм из детства? Расскажите нам о нём в комментариях!
Конечно есть! Чиполлино 1961, мультфильм студии «Союзмультфильм» Говорят, его сейчас запретили.
Детство есть детство и никакой особой заслуги у советских мультфильмов в нём нет.
Студия "Союзмультфильм" на сегодняшний день пытается вернуть себе славу. Готовится очередной проект по продолжению "Ну погоди". И это печально. Есть студии которые снимают хорошие мультфильмы с новой идеей. Те же Фиксики....а не делают натянутые ремейки продолжения. Хватит и Простоквашино уже