В России начались проблемы с доставкой посылок из-за рубежа

Российские логистические компании столкнулись с проблемами на таможне при поставках посылок из-за рубежа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на службы доставки.

Директор Boxberry International Марат Артуганов рассказал, что из-за новых правил и несовершенного программного обеспечения таможня стала дольше обрабатывать отправления. Если брать онлайн-магазины, то чаще прочих задерживаются посылки с сайтов ASOS, MyProtein и Look Fantastic.

Глава департамента развития международного бизнеса DPD в России Сергей Денисов сообщил, что задержки коснутся 90% всех отправлений. Процесс может затягиваться на срок до пяти дней.