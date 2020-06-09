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"Газпром" подписал крупнейший контракт на поставку газа самому себе

, ИА "Амител"
Стоимость проекта по предварительным оценкам составила около 2,4 трлн рублей
Фото: ru.oxy.az

Фото: ru.oxy.az

"Газпром" заключил крупнейший для себя контракт на поставку газа внутри России. Срок договора - 20 лет, а его объем - 900 миллиардов кубометров, пишет РБК.

Соглашение подписано с предприятием ООО "РусХимАльянс", половина которого принадлежит самому "Газпрому", а другая - АО "Русгаздобыча". Компания является оператором строительства комплекса по переработке и сжижению природного газа в Ленинградской области. В пресс-релизе отмечается, что сырьевое обеспечение интегрированного комплекса, который станет крупнейшим в Северо-Западной Европе по производству сжиженного природного газа, гарантируется на длительное время. 

По предварительным оценкам, стоимость проекта составляет около 2,4 млн рублей. Однако существует вероятность, что она может сильно возрасти. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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