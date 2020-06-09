Врач рассказал, как вылечить "туннельный синдром"

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" ответил телезрительнице, которая пожаловалась на онемение в руке.

Женщина отметила, что онемение стало проявляться после того, как она устроилась на работу продавцом-касиром в молочном отделе.

"По 12 часов в сутки в холодильнике, ну, и помимо этого надо еще таскать коробки", — рассказала она и предположила, что симптомы могут быть связаны со спецификой работы.

Врач пояснил, что речь идет о туннельном синдроме, когда зажаты два нерва. Он посоветовал женщине проверить состояние щитовидной железы, а также надевать на ночь специальную лангетку и принимать нестероидные противовоспалительные препараты.