В Сибири самый большой процент вылечившихся от коронавируса

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) проанализировал динамику количества выявленных случаев заболевания COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа. Сравнение проводилось между двумя недельными отрезками.

Отмечается, что две недели подряд динамика роста выявленных случаев инфекции в СФО опережает общероссийские показатели почти вдвое. При этом, рост числа зараженных постепенно сокращается.

С СФО отмечается большой прирост числа выздоровевших — 47%, тогда как в среднем по России этот показатель составляет увеличение на 30% по сравнению с предыдущей неделей. На первом месте по этой положительной статистике — Иркутская область: 102% (это в 2 раза больше выздоровевших, чем неделю назад). За ней идет Омская область (96% или так же вдвое больше). Замыкает тройку лидеров по данному показателю — Тыва (94%, в 1,9 раза больше), рассказали в оперштабе.