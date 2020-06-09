Алтайская компания получит 20 млн рублей на развитие производства

Подведены итоги десятой очереди конкурсного отбора по программе "Коммерциализация". Жюри поддержало заявки 12 из 166 проектов, в числе которых барнаульская компания "Пластупак".

Предприятие представило проект "Организация производства полипропиленовой упаковочной стреппинг-ленты для механизированного применения с использованием импортозамещающих стабилизаторов ультрафиолетового излучения на основе борорганических олигомеров".

Единственный в Сибирском федеральном округе изготовитель упаковочных лент и сопутствующих изделий получит 20 миллионов рублей на развитие основного и вспомогательного производства, пишет официальный сайт Алтайского края.