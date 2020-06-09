Полноценный туристический сезон в России может стартовать с 1 июля

Полноценный курортный сезон в России может начаться 1 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

По ее мнению, первый месяц лета уйдет на "мягкий старт" и подготовку перед полноценным запуском туристической инфраструктуры.

"Мы делаем все возможное и очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране", – добавила Догузова.

При этом глава ведомства отметила, что ситуация будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионах, и подчеркнула, что туристы и организации должны соблюдать все надлежащие меры безопасности.

Как ранее сообщил amic.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности Алтая к началу туристического сезона, несмотря на пандемию COVID-19. Он добавил, что потенциал туротрасли в стране очень высок и в нынешней ситуации сфера приобретает стратегическое значение.

Напомним, что в Алтайском крае прием гостей в учреждениях с медицинской лицензией начался с 8 июня, а туристические базы, гостиницы и другие организации приступят к работе с 22 июня. В соседней Республике Алтай работа всех туристических организаций также приостановлена до 22 июня.