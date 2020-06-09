Алтайские ученые разработали новый метод диагностики рака молочной железы

Сотрудники Российско-американского противоракового центра (РАПРЦ) Алтайского госуниверситета в сотрудничестве с краевым онкодиспансером и Алтайским медуниверситетом отработали уникальную методику выявления рака молочной железы. В дальнейшем специалисты планируют работать над диагностикой других видов рака.

"Мы выделили пептиды, которые можно использовать для диагностики рака молочной железы. Посмотрели одну нозологию, а теперь будем смотреть другие – рак легкого, возможно, рак простаты. Эта технология позволяет выявить болезнь до того, как возникнут симптомы", – пояснил руководитель центра Андрей Шаповал.

Сейчас идет работа над оформлением патента и созданием прототипа, пишет ТАСС.