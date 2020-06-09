Житель Алтайского края убил соседа ножкой стула, попытался скрыться, но попал в ДТП

Житель Шипуновского района убил соседа гирей и попал в ДТП при попытке скрыться с места происшествия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошел 5 июня в жилом доме одного из сел Шипуновского района. Во время распития алкоголя между 38-летним подозреваемым и его 35-летним соседом произошла ссора. В ходе конфликта хозяин дома нанес гостю руками, гирей и ножкой от стула множественные удары в жизненно-важные органы, от которых потерпевший скончался.

Мужчина решил скрыться с места преступления на автомобиле, однако попал в дорожно-транспортное происшествие и в тяжелом состоянии его доставили в больницу.

На данный момент подозреваемый задержан, а против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".