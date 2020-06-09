Ученые выяснили, какие сексуальные партнеры являются привлекательными

Израильские ученые пришли к выводу, что люди, с которыми более сложно сблизиться, кажутся другим более привлекательными в качестве сексуальных партнеров, пишет "РГ".

Чтобы это выяснить, они провели три эксперимента с сотней студентов. Участники общались с человеком другого пола, не зная, что это был член исследовательской группы, а потом оценили личное восприятие ценности партнера и желание вступить с ним в близкие отношения.

Оказалось, что подставные участники, которых испытуемым было труднее заинтересовать, казались студентам более желанными в плане возможных сексуальных отношений. Однако исследователи сделали пометку на возраст испытуемых, что могло оказать влияние на результаты.