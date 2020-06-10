10 июня жителей Алтайского края ждут кратковременные дожди и грозы, сообщает краевой Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, днем воздух прогреется до +20...+25°С. По краю ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, 4-9 м/с, с порывами до 14 м/c.

В Барнауле температура воздуха днем составит от +20°С до +22°С. К вечеру жителям краевой столицы обещают кратковременный дождь с грозой. Ветер северный, 4-9 м/c, без порывов.

В ночь на 11 июня в Алтайском крае похолодает до +5...+10°С, местами до +15°С. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/c.

В Барнауле ночью будет +8...+10°С, без осадков. Ветер северо западный, 3-8 м/с.