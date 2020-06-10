"Катастрофа у нас в головах". Ученый из Барнаула оценил масштаб ЧС в Норильске

Заведующий лабораторией водной экологии барнаульского Института водных и экологических проблем СО РАН Владимир Кириллов дал оценку аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. По словам ученого, называть случившееся экологической катастрофой неправильно.

"Это очень, на мой взгляд, смелое заявление – катастрофа. Где произошло событие, какая система оказалась под воздействием этого разлива солярки? Это полуостров Таймыр – огромная территория, большая экосистема с хорошо развитой озерно-речной системой. Но на территории этого образования уже 90 лет работает крупный промышленный комплекс, который насчитывает, по разным оценкам, до 70 предприятий. Это сложная по экологической обстановке территория", – подчеркнул Кириллов.

По словам ученого, реки Амбарная и Далдыкан – это 29 километров, которые начинаются с отстойника Надеждинского комбината, и изначально являются не рекой, а сточной канавой. Хотя и имеют статус рек. При этом Кириллов отметил, что сегодня говорить о восстановлении экосистемы Амбарной и Далдыкан не приходится. Самый значительный водный объект в этой ситуации – озеро Пясино, из которого вытекает река, впадающая через 800 километров в Карское море. Многие переживают именно за это. Однако Кириллов уверен, что разлитые нефтепродукты не дойдут до моря и значительно раньше лягут на дно других водоемов, пишет "ЧС-Инфо".

"Катастрофа у нас в головах, а решение – в наших руках. Нужно только применить знания", – подвел итог Кириллов.

Как уже сообщал amic.ru, из-за аварии на ТЭЦ-3 Норильска 20 тысяч тонн нефтепродуктов утекли в почву, а затем попали в реку Амбарную. Основная причина аварии – потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело к движению опоры под топливными цистернами.