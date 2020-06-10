"Катастрофа у нас в головах". Ученый из Барнаула оценил масштаб ЧС в Норильске

Заведующий лабораторией водной экологии барнаульского Института водных и экологических проблем СО РАН Владимир Кириллов дал оценку аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. По словам ученого, называть случившееся экологической катастрофой неправильно.
"Это очень, на мой взгляд, смелое заявление – катастрофа. Где произошло событие, какая система оказалась под воздействием этого разлива солярки? Это полуостров Таймыр – огромная территория, большая экосистема с хорошо развитой озерно-речной системой. Но на территории этого образования уже 90 лет работает крупный промышленный комплекс, который насчитывает, по разным оценкам, до 70 предприятий. Это сложная по экологической обстановке территория", – подчеркнул Кириллов.
По словам ученого, реки Амбарная и Далдыкан – это 29 километров, которые начинаются с отстойника Надеждинского комбината, и изначально являются не рекой, а сточной канавой. Хотя и имеют статус рек. При этом Кириллов отметил, что сегодня говорить о восстановлении экосистемы Амбарной и Далдыкан не приходится. Самый значительный водный объект в этой ситуации – озеро Пясино, из которого вытекает река, впадающая через 800 километров в Карское море. Многие переживают именно за это. Однако Кириллов уверен, что разлитые нефтепродукты не дойдут до моря и значительно раньше лягут на дно других водоемов, пишет "ЧС-Инфо".
"Катастрофа у нас в головах, а решение – в наших руках. Нужно только применить знания", – подвел итог Кириллов.
Как уже сообщал amic.ru, из-за аварии на ТЭЦ-3 Норильска 20 тысяч тонн нефтепродуктов утекли в почву, а затем попали в реку Амбарную. Основная причина аварии – потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело к движению опоры под топливными цистернами.
Комментарии
Кириллов уверен, что разлитые нефтепродукты не дойдут до моря и значительно раньше лягут на дно
Солярка на дно? Вот уж "учёный"! Сколько таких "ученых" купила наша пропаганда?
Это не первая авария с нефтепродуктами в мире. Природа отвечает сихиями.
Так переселить Кириллова в Норильск, раз с экологией всё отлично. Пусть там свои теории развивает.
Ну да, ну да... У руля то этой корпорации стоит друг обнуленного... Кто то получал миллиардные прибыли и плевать им на экологию и безопасность.
Первое,что хочется возразить - не надо обобщать ,имея ввиду всех нас. Экологи говорят об экологической катастрофе техногенного характера для фауны,населяющей водные бассейны района, подвергшегося загрязнению - в первую очередь и лишь для окружающей среды - во вторую,ибо второе постоянное действо от вреда, причиняемого производственной деятельностью Норильского комбината.
Она рукотворная, имеет конкретных творцов , своей халатностью или преступной бездейственностью ,организовавших её.
Анекдот:
Жесткость Путина в отношении нерадивых чиновников и олигархов стала уже притчей во языцех. То он наотмашь пожурит красноярского губернатора за бездействие. То, невзирая на лица, язвительно попеняет изгадившему природу Потанину. То вообще, страшно сказать, ручку во время совещания бросит. Неудивительно поэтому, что любое указание президента исполняется молниеносно и неукоснительно.
год назад, какая то мерзкая институтская вошь здесь визгом заходилась, что все деревья в парке вырубить надо.
сейчас какой-то ботан, протиравший всю жизнь штаны на какой то бесполезной кафедре, рассказывает, что в норильске все хорошо.
в чернобыле тоже были свиньи, говорившие, чоо радиация полезна,
10.06.2020 08:17
- гость -
И действительно, радиация полезна и змеиный яд тоже.., все зависит от цели применения, а следовательно и дозы.
Где то я такое уже слышал. ЛЕС РУБЯТ - ЩЕПКИ ЛЕТЯТ. БАБЫ - НОВЫХ НАРОЖАЮТ. Вот по этому нас весь мир и не любит. Варвары.
Может, у нас в крае уже есть что-то похуже норильских разливов солярки, но жители не знают? Поэтому местные экологи так легкомысленно относятся к потанинской катастрофе.
08:27- гость - @И действительно, радиация полезна и змеиный яд тоже.., все зависит от цели применения, а следовательно и дозы@
Вот уж действительно " катастрофа в головах", кто так рассуждает. Есть медицинское применение радиации, змеиного яда, а есть загрязнение окружающей среды и не надо это путать. Загрязнение реки Пивоварки в Барнауле, по сравнению с загрязнением в Норильске, малая доза и это только полезно...и все, что попадает в Пивоварку: мазут, пластиковые бутылки, нечистоты из близлежащих домов, не достигнут Карского моря, где-нибудь выпадут в осадок...