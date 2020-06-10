Ночное уличное освещение повышает вероятность развития рака груди на 10%, сообщает MedikForum.ru со ссылкой на исследование ученых из Национального института рака в США.

Зачастую высокий риск новообразований в молочных железах объясняется возрастом, генетической предрасположенностью, ожирением и курением. Однако, согласно результатам новой научной работы, ночное воздействие света от уличных фонарей способно увеличить риск развития заболевания на 10%.

Заключение сделали после изучения данных почти 200 тысяч женщин, прошедших через менопаузу. Специалисты сопоставили показатели здоровья женщин и количество наружного освещения ночью в местах их проживания, данные о котором специалисты получали со спутниковых снимков.

По словам авторов проекта, их выводы подтвердили гипотезу о влиянии ночной иллюминации на возникновение новообразований в груди. Свет блокирует защитный гормон, препятствующий развитию заболевания, и нарушает циркадные ритмы, а вместе с тем и естественные биологические процессы.