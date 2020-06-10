В Алтайском крае бесплатно раздают ленты с российским триколором

Накануне Дня России волонтеры в Алтайском крае раздадут восемь тысяч ленточек с триколором, сообщает пресс-служба управления молодежной политики региона.
В Алтайском крае стартовала акция "Российский триколор", приуроченная к празднованию Дня России 12 июня. Ее цель – поздравить жителей страны и напомнить им о национальном празднике.
Как сообщают в управлении, волонтеры регионального штаба всероссийской взаимопомощи "Мы вместе" раздадут жителям края восемь тысяч лент.
"Ленточку нужно повязать в виде бантика и торжественно носить на груди, так же, как и георгиевскую", – говорится в сообщении.
Ленты с российским триколором будут раздавать бесплатно ежедневно до 12 июня с 11:00 до 13:00. Жители Барнаула могут встретить волонтеров возле ЦУМа, театра драмы, Молодежного театра Алтая, ж/д вокзала, возле главного корпуса АлтГУ и в других местах города.
Комментарии
Ну не маски же раздавать, напоминая о коронавирусе?
Путиноиды совсем обезумели, устраивают пир во время пандемии, нет людям деньги выделять так они подряды на ленты оплачивают...
Главное ленту привязать бантиком,, на нужное место!
идиоты...
По мне так люди кто носит эти ленточки должны носить их постоянно. Это очень удобно. Подходит к тебе незнакомый человек и уже сразу можно получить представление о умственных способностях человека.
Ее цель – поздравить жителей страны и напомнить им о национальном празднике.
о Дне сепаратизма...
В Алтайском крае стартовала акция "Российский триколор"
не за горами день когда начнем красить бордюры, парапеты и урны как в 404)))
Вот мне интересно, сколько стоит эта ленточка и кто все это оплачивает?
))) обалдеть, что за свора козлов тут собралась. ...ленточки им не понравились))) вот клоуны
10.06.2020 08:43
- гость -
Петухам тут не место!
10.06.2020 08:55
- гость -
непонятно тогда, чего ты тут сидишь и кукарекаешь
"Ленточки необходимо повязать бантиком на грудь и торжественно носить" (с)
А если не торжественно,то расстрел? И сколько так ходить? Неделю? Месяц?