Бассейны и спортивные залы Алтайского края могут открыться уже в конце июня. Об этом во время пресс-конференции сообщил министр спорта региона Алексей Перфильев.

По его словам, на втором этапе снятия ограничений жители края смогут посещать спортзалы с заполнением до 25%. Для этого необходимо, чтобы в течение недели коэффициент распространения COVID-19 не превышал 0,8. В таком случае, кроме тренировок в залах, будет частично восстановлен и соревновательный процесс.

На вопрос, когда это случится, министр предположил, что очередное послабление карантинных мер стоит ждать к концу июня.

Напомним, на данный момент регион находится на первом этапе снятия ограничений. Как отметил Перфильев, жители Алтайского края уже могут заниматься спортом в парках, на открытых площадках и стадионах при соблюдении дистанции и использовании защитных средств.

Как ранее сообщил amic.ru, 9 июня тренировки возобновились в Алтайской школе олимпийского резерва. К восстановлению физической формы приступили алтайские легкоатлеты, в том числе и Сергей Шубенков.