Восемь новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай

В Республике Алтай выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Коронавирус подтвердился у четырех жителей Горно-Алтайска, трех жителей Улаганского района, вернувшихся из другого региона, и жительницы Майминского района. Четыре из восьми случаев выявили по контакту с ранее заболевшими.

Таким образом, общее число заболеваний в регионе выросло до 212. При этом выздоровели еще шесть пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского и Улаганского района. По данным на утро 10 июня, из республиканских больниц выписали 109 человек.

Напомним, с 10 июня 2020 года в Кош-Агачском районе Республики Алтай действует режим карантина. Въезд на территорию района и выезд из него запрещен для всех, кроме людей, проживающих в муниципалитете.