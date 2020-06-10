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Назван лучший гитарист всех времен

, ИА "Амител"
Им оказался участник группы Queen
Фото: reddit.com

Фото: reddit.com

Гитариста британской рок-группы Queen Брайана Мэя признали лучшим в мировой истории по версии читателей издания Total Guitar.

"Я глубоко тронут тем, что люди так ко мне относятся. Я не питаю никаких иллюзий, что технически я даже не попаду на дерево великих гитаристов. Наверное, это говорит мне о том, что то, что я сделал, повлияло на людей, и это очень много значит для меня. Я никогда не буду утверждать, что я великий гитарист в том смысле, что я виртуоз. Наверное, я просто пытаюсь играть от всего сердца, вот и все", – заявил Мэй.

Отмечается, что гитарист Queen обошел таких известных музыкантов, как Эрик Клэптон, Эдди Ван Хален, Джимми Пейдж и Джими Хендрикс.

Брайан Мэй родился в Лондоне в 1947 году. Он сочинил множество хитов в Queen, защитил докторскую диссертацию по астрофизике, стал командором Ордена Британской империи и основал фонд в защиту животных Save Me. Кроме того, Мэй занимается сольной музыкальной карьерой.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

10.06.2020 11:11
урка

я думал Виктор Зинчук

10.06.2020 11:26
- гость -

Он тоже так думает.

10.06.2020 11:27
- гость -

И Мэй удивлён, почему не Зинчук.

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