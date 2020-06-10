Гитариста британской рок-группы Queen Брайана Мэя признали лучшим в мировой истории по версии читателей издания Total Guitar.

"Я глубоко тронут тем, что люди так ко мне относятся. Я не питаю никаких иллюзий, что технически я даже не попаду на дерево великих гитаристов. Наверное, это говорит мне о том, что то, что я сделал, повлияло на людей, и это очень много значит для меня. Я никогда не буду утверждать, что я великий гитарист в том смысле, что я виртуоз. Наверное, я просто пытаюсь играть от всего сердца, вот и все", – заявил Мэй.

Отмечается, что гитарист Queen обошел таких известных музыкантов, как Эрик Клэптон, Эдди Ван Хален, Джимми Пейдж и Джими Хендрикс.

Брайан Мэй родился в Лондоне в 1947 году. Он сочинил множество хитов в Queen, защитил докторскую диссертацию по астрофизике, стал командором Ордена Британской империи и основал фонд в защиту животных Save Me. Кроме того, Мэй занимается сольной музыкальной карьерой.